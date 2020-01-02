Тюменцы предпочитают читать классику

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:29:40+03:00

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Продавцы книжных магазинов рассказали о литературных предпочтениях тюменцев. В фаворитах оказались как классические, так и современные писатели.

Продавец Ирина Семагина рассказала, что чаще всего книги берут для детей, учебы или в подарок. Детям младшего дошкольного возраста покупают книги с твердыми страницами, есть книги-пазлы, есть даже деревянные книги. Для деток постарше часто берут сказки с большими картинками. Младшие школьники предпочитают произведения с мультяшными героями.

Школьники постарше увлекаются фантастикой. По словам продавца, популярностью у юных тюменцев пользуются книги Кира Булычева об Алисе Селезневой, старшеклассники часто берут Макса Брукса «Война миров Z», а среди студенческой молодежи Тюмени самой популярной стала книга Энди Вейера «Марсианин».

Тюменцы среднего возраста редко покупают в книжном магазине что-то для себя. Чаще всего их выбор – классика.

Абсолютными лидерами продаж в этом сегменте являются братья Стругацкие. Как правило, это сборники произведений. Иногда даже коллекционные издания. При этом возрастные покупатели не избегают и новинок, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU