В «Конторе пароходства» тюменцев ждут показы фильмов, мастер-классы и выставка

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:07:25+03:00

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Отдыхающим тюменцам предлагают культурно провести праздничные дни. К примеру, с 4 по 8 января мультицентр «Контора пароходства» проведет показы фильмов и мастер-классы.

Там же будет работать выставка региональных художников «Свобода внутри». В день открытия, 4 января, вход на нее бесплатный. Кроме того, на площадке пройдет открытая мастерская. В режиме реального времени тюменцы создадут картины – портреты, зарисовки пространства, абстракции. Стать участником можно в группе в соцсети «ВКонтакте».

График работы в новогодние праздники у мультицентра не изменится, двери будут открыты с 10.00 до 22.00.

Руководитель программного отдела «Конторы пароходства» Юлия Саначина предлагает тюменцам в выходные не только сделать поделки на мастер-классах, но и окунуться в атмосферу Нового года и посмотреть фильмы в расслабляющей обстановке.

Подробнее о событиях мультицентра можно прочитать на сайте конторапароходства.рф, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU