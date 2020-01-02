2 Янв. 2020 2020-01-02T11:46:47+03:00

Тоболяков в Абалаке ждут Дед Мороз и сказочные герои Фото: pixabay.com

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Резиденция Сибирского Деда Мороза начала работать в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске.

Администратор туркомплекса «Абалак» Галина Ихсанова рассказала, что до 7 января посетители с 12 до 17 часов могут не только побывать в гостях у зимнего волшебника, но и прокатиться с ледяной горки, продегустировать блюда национальной русской кухни, покататься на Морозовой лошадке.

Приемная Деда Мороза разместилась в высоком деревянном тереме с резными окошками. В этом году организаторы приготовили массу сюрпризов для посетителей.

По соседству с резиденцией Сибирского Деда Мороза расположилась избушка на курьих ножках, где гостеприимная Баба Яга угощает всех горячими пирогами и блинами.

Любители активного отдыха могут прокатиться с деревянной горки, покататься на коньках и на оленях, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU