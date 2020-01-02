Тоболяков в Абалаке ждут Дед Мороз и сказочные герои
Резиденция Сибирского Деда Мороза начала работать в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске.
Администратор туркомплекса «Абалак» Галина Ихсанова рассказала, что до 7 января посетители с 12 до 17 часов могут не только побывать в гостях у зимнего волшебника, но и прокатиться с ледяной горки, продегустировать блюда национальной русской кухни, покататься на Морозовой лошадке.
Приемная Деда Мороза разместилась в высоком деревянном тереме с резными окошками. В этом году организаторы приготовили массу сюрпризов для посетителей.
По соседству с резиденцией Сибирского Деда Мороза расположилась избушка на курьих ножках, где гостеприимная Баба Яга угощает всех горячими пирогами и блинами.
Любители активного отдыха могут прокатиться с деревянной горки, покататься на коньках и на оленях, сообщает ИА «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU