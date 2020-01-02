В Тюмени скоропостижно скончался Александр Репетов

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:08:56+03:00

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Коренной тюменец, советник губернатора Тюменской области Рокецкого Л.Ю. Александр Репетов скончался на 61-м году жизни 1 января 2020 года. Об этом сообщают его близкие в соцсетях.

Александр Репетов - создатель юношеского фото-клуба "Зоркий". Был председателем совета патриотического общества «Отечество», членом Политсовета партии «Российский общенародный союз».

В 1992 стал одним из основателей тюменского отделения Российского общенародного Союза; в августе 1995 г. вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Конгресса Русских общин, занимался каратэ-до и кик-боксингом.

Прощание с Александром Репетовым состоится завтра, 3 января, с 10.00 до 12.00 в Знаменском кафедральном соборе по ул.Семакова 13.

ИСТОЧНИК KP.RU