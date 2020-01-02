2 Янв. 2020 2020-01-02T10:19:21+03:00

В 2020 году из аварийного жилья переселят более 1000 тюменцев Фото: pixabay.com

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В Тюменской области в 2020 году продолжится программа расселения аварийного жилья. Так, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья переедут более 1000 человек.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, мероприятия по расселению запланированы в городах Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, а также в 4 муниципальных районах: Вагайском, Тобольском, Тюменском, Уватском - это почти 20 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Добавим, что в 2019 году в новые дома и квартиры переехали жители восьми муниципальных образований - городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, а также Вагайского, Исетского, Тобольского и Тюменского муниципальных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU