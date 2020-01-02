2020-01-02T09:57:42+03:00
Происшествия

В Боровском при пожаре в частном доме пострадала женщина

Возгорание произошло днем 1 января
Алена Кульмухаметова
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В Боровском при пожаре в частном доме пострадала женщина. Фото с сайта МЧС по Тюменской области.В Боровском при пожаре в частном доме пострадала женщина. Фото с сайта МЧС по Тюменской области.
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Первый день нового года для жительницы поселка Боровский начался с беды – пожара. Одноэтажный частный дом сгорел дотла.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном доме в Вокзальном переулке поселка Боровский поступило на пульт дежурного 1 января 2020 года в 14.14. Огнеборцы прибыли на место происшествия в считанные минуты.

Через час пожар был полностью потушен. Однако дом спасти не удалось. По предварительным данным, на пожаре пострадала хозяйка дома. Причину и ущерб возгорания установят дознаватели.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки в Тюменской области ликвидировано 16 пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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