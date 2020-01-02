В тюменских школах поселились герои сказок

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:02:08+03:00

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Ежегодно школьники, родители и учителя Тюменской области создают целые снежные городки, полюбоваться которыми приходят все жители от мала до велика.

Так, в Ярковском районе с каждым годом мастера всё больше стремятся удивить новыми фигурами, устраивают даже мозговой штурм, придумывая, каких персонажей вылепить. В этом году решили, что темой сказочного городка станет «Конёк-Горбунок».

Как рассказала педагог щетковской школы Анна Девятайкина, каждый год школа участвует в районном конкурсе «Новогодние идеи» и занимает призовые места.

– Участие принимают родители, ученики и учителя. Каждый класс подходит с энтузиазмом и совместно с родителями решает, как оформить школьный двор и школу к Новому году. Нынче 14 фигур сделала школа и столько же дошкольное отделение. Фотографироваться с фигурами приходят жители и гости села.

Кроме школьного двора, традиционно преображаются и кабинеты: малыши вырезают снежинки, бумажных мышек, клеят гирлянды. Ребята постарше участвуют в оформлении фотозоны в фойе. В этом году там расположились камин, ёлка и кресло.

Добавим, что создание снежных фигур с каждым годом увлекает всё больше школ и детских садов Тюменской области.

На протяжении нескольких лет эту традицию поддерживает и старокавдыкская школа. 2020 год она будет встречать солдатиками из «Щелкунчика» и героями сказки «О рыбаке и рыбке».

ИСТОЧНИК KP.RU