В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лига
Перед новогодними праздниками в Ишиме прошли хоккейные матчи НСХЛ – ночной семейной хоккейной лиги. Соревнования состоялись в школе №7, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».
В матче ученики играли против родителей. Игра получилась азартной, захватывающей, динамичной и достаточно жесткой. И дети, и их родители показали настоящий хоккей и борьбу за шайбу.
Турнир завершился победой команды родителей, но с небольшим отрывом. Как отметил директор школы, Игорь Прокопцев, самый ценный результат такой игры в том, что родители подают пример здорового образа жизни, ведь спорт служит не только высоким целям, но и прививает детям полезную привычку к здоровому досугу.
Отметим, что в школе есть еще одна добрая традиция - шахматные турниры. В интеллектуальных поединках соревнуются юные шахматисты и взрослые. На этот раз оппонентами школьников стали представители Территориального общественного самоуправления «Южный».
Добавим, что шахматное движение развивается во всех школах Тюменской области и даже в детских садах.
ИСТОЧНИК KP.RU