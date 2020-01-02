В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лига

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:13:15+03:00

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Перед новогодними праздниками в Ишиме прошли хоккейные матчи НСХЛ – ночной семейной хоккейной лиги. Соревнования состоялись в школе №7, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

В матче ученики играли против родителей. Игра получилась азартной, захватывающей, динамичной и достаточно жесткой. И дети, и их родители показали настоящий хоккей и борьбу за шайбу.

Турнир завершился победой команды родителей, но с небольшим отрывом. Как отметил директор школы, Игорь Прокопцев, самый ценный результат такой игры в том, что родители подают пример здорового образа жизни, ведь спорт служит не только высоким целям, но и прививает детям полезную привычку к здоровому досугу.

Отметим, что в школе есть еще одна добрая традиция - шахматные турниры. В интеллектуальных поединках соревнуются юные шахматисты и взрослые. На этот раз оппонентами школьников стали представители Территориального общественного самоуправления «Южный».

Добавим, что шахматное движение развивается во всех школах Тюменской области и даже в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU