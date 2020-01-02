2020-01-02T08:13:15+03:00
Общество

В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лига

Игра состоялась накануне праздников
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лигаВ Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лигаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Перед новогодними праздниками в Ишиме прошли хоккейные матчи НСХЛ – ночной семейной хоккейной лиги. Соревнования состоялись в школе №7, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

В матче ученики играли против родителей. Игра получилась азартной, захватывающей, динамичной и достаточно жесткой. И дети, и их родители показали настоящий хоккей и борьбу за шайбу.

Турнир завершился победой команды родителей, но с небольшим отрывом. Как отметил директор школы, Игорь Прокопцев, самый ценный результат такой игры в том, что родители подают пример здорового образа жизни, ведь спорт служит не только высоким целям, но и прививает детям полезную привычку к здоровому досугу.

Отметим, что в школе есть еще одна добрая традиция - шахматные турниры. В интеллектуальных поединках соревнуются юные шахматисты и взрослые. На этот раз оппонентами школьников стали представители Территориального общественного самоуправления «Южный».

Добавим, что шахматное движение развивается во всех школах Тюменской области и даже в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лига
Тюменцы обнаружили десятки выброшенных продавцами на обочину елочек
Фотоквест, зимние игры и забавы ждут юных викуловчан на досуговой площадке
Полторы сотни тюменцев сбросили 3 тысячи килограмм лишнего веса
Погода в Тюмени 2 января 2020: станет чуть прохладнее
За безопасностью детей в школьные каникулы следят тюменские автоинспекторы
Голышмановские хирурги займутся эстетической гинекологией
Тюменский трихолог рассказал о лечебном свойстве шампуней
Тюменцы на городской викторине выиграли квадрокоптер и экшен-камеру
В Тюмени открывается «Музейный сезон»
В Ялуторовске готовятся к 75-летию Великой Победы
В Тюмени подорожал проезд на общественном транспорте
Тюменцев научат кататься на коньках опытные инструкторы
Пьяный тюменец за рулем чужого такси устроил ДТП
Тюменцы стали меньше превышать скорость
Как тюменцы могут дать вторую жизнь ели
В новогоднюю ночь в областную больницу обратились за помощью 340 тюменцев
Закаляться в Тюменcкой области начинают с детского сада
Пожилые студенты ишимского университета изучают литературу и иностранный язык
В Казарово в 2020 году откроют новую школу
Тюменцам для привлечения удачи советуют прокатиться в автобусе № 20
Остатки оливье: куда тюменцам выбросить излишки праздничного застолья
Погода в Тюмени 1 января 2020 года: тепло и снегопад