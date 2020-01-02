2 Янв. 2020 2020-01-02T08:07:47+03:00

Тюменцы обнаружили десятки выброшенных продавцами на обочину елочек. Фото из группы "Тюмень" во "ВКонтакте"

Печальная традиция происходит из года в год

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До вечера 31 декабря продавцы живых елок предлагали горожанам праздничные деревца от 500 рублей за штуку, а утром 1 января весь товар оказался выброшенным на обочину улицы.

Пост о безобразии возле торгового центра «Кристалл» появился накануне в паблике «Тюмень».

- Вот так встретили Новый год продавцы ёлок. Не продали и просто побросали вдоль ул. Менделеева. Разве так можно? И деревья погубили, и обочину замусорили, - пишет аноним и делится подтверждающими слова фото.

На снимке видны десятки загубленных деревьев, валяющихся вдоль дороги. По всей видимости, продавцы елок выбросили их вечером 31 декабря, когда поток покупателей схлынул.

Елки оказались ненужными. Фото из группы "Тюмень" во "ВКонтакте

Тюменцев такое варварское отношение к деревцам возмутило.

ИСТОЧНИК KP.RU