Полторы сотни тюменцев сбросили 3 тысячи килограмм лишнего веса

2 Янв. 2020 2020-01-02T06:42:54+03:00

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Тюменская область несколько лет подряд входит в ТОП-5 регионов России по количеству людей, страдающих ожирением. Это серьёзная угроза здоровью тюменцев. Однако решить вопросы с лишним весом вполне возможно. Одним из варинтов решения проблемы является бариатрическая операция.

Как рассказали в пресс-службе МСЧ «Нефтяник», в их центре хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений области оказана помощь уже более 150 пациентам, многие из которых страдают от сахарного диабета.

На базе центра проводится четыре вида бариатрических операций, направленные на регуляцию обмена веществ в организме. Каждое из хирургических вмешательств имеет свои технические особенности, что позволяет использовать индивидуальный подход к каждому пациенту.

По словам ведущего хирурга центра Алексея Дмитриева, в среднем каждый пациент теряет около 30-40 кг за первый год после операции. А все вместе за 14 месяцев пациенты потеряли более трех тонн лишнего веса! Самой тяжелой пациенткой стала молодая женщина, масса тела которой составляла 260 килограмм.

Специалисты центра намерены создать комплексный подход в хирургическом лечении ожирения. комплексного подхода. Сейчас здесь разрабатывают программу реабилитации в послеоперационном периоде.

ИСТОЧНИК KP.RU