2020-01-02T06:42:54+03:00
Общество

Полторы сотни тюменцев сбросили 3 тысячи килограмм лишнего веса

Потерять вес им помогла операция
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Полторы сотни тюменцев сбросили 3 тысячи килограмм лишнего весаПолторы сотни тюменцев сбросили 3 тысячи килограмм лишнего весаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменская область несколько лет подряд входит в ТОП-5 регионов России по количеству людей, страдающих ожирением. Это серьёзная угроза здоровью тюменцев. Однако решить вопросы с лишним весом вполне возможно. Одним из варинтов решения проблемы является бариатрическая операция.

Как рассказали в пресс-службе МСЧ «Нефтяник», в их центре хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений области оказана помощь уже более 150 пациентам, многие из которых страдают от сахарного диабета.

На базе центра проводится четыре вида бариатрических операций, направленные на регуляцию обмена веществ в организме. Каждое из хирургических вмешательств имеет свои технические особенности, что позволяет использовать индивидуальный подход к каждому пациенту.

По словам ведущего хирурга центра Алексея Дмитриева, в среднем каждый пациент теряет около 30-40 кг за первый год после операции. А все вместе за 14 месяцев пациенты потеряли более трех тонн лишнего веса! Самой тяжелой пациенткой стала молодая женщина, масса тела которой составляла 260 килограмм.

Специалисты центра намерены создать комплексный подход в хирургическом лечении ожирения. комплексного подхода. Сейчас здесь разрабатывают программу реабилитации в послеоперационном периоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лига
Тюменцы обнаружили десятки выброшенных продавцами на обочину елочек
Фотоквест, зимние игры и забавы ждут юных викуловчан на досуговой площадке
Полторы сотни тюменцев сбросили 3 тысячи килограмм лишнего веса
Погода в Тюмени 2 января 2020: станет чуть прохладнее
За безопасностью детей в школьные каникулы следят тюменские автоинспекторы
Голышмановские хирурги займутся эстетической гинекологией
Тюменский трихолог рассказал о лечебном свойстве шампуней
Тюменцы на городской викторине выиграли квадрокоптер и экшен-камеру
В Тюмени открывается «Музейный сезон»
В Ялуторовске готовятся к 75-летию Великой Победы
В Тюмени подорожал проезд на общественном транспорте
Тюменцев научат кататься на коньках опытные инструкторы
Пьяный тюменец за рулем чужого такси устроил ДТП
Тюменцы стали меньше превышать скорость
Как тюменцы могут дать вторую жизнь ели
В новогоднюю ночь в областную больницу обратились за помощью 340 тюменцев
Закаляться в Тюменcкой области начинают с детского сада
Пожилые студенты ишимского университета изучают литературу и иностранный язык
В Казарово в 2020 году откроют новую школу
Тюменцам для привлечения удачи советуют прокатиться в автобусе № 20
Остатки оливье: куда тюменцам выбросить излишки праздничного застолья
Погода в Тюмени 1 января 2020 года: тепло и снегопад