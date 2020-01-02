2020-01-02T06:28:29+03:00
Общество

Погода в Тюмени 2 января 2020: станет чуть прохладнее

К вечеру усилится снегопад
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 2 января 2020: станет чуть прохладнееПогода в Тюмени 2 января 2020: станет чуть прохладнееФото: pixabay.com
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В четверг 2 января в Тюмени облачная погода, снегопад, к вечеру осадки усилятся. Ветер южный, юго-восточный, северо-западный от штиля до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -7 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов, местами -8, -13 градусов.

В народе в день 2 января почитали Игнатия. Говорили, каков Игнат, таким и август будет. На Игната стряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай.

Приметы гласили, что иней на деревьях – к ясной погоде. Звездное небо предвещает богатый урожай. Если синицы громко чирикают, то похолодание будет затяжным. Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно – ясным и жарким, слякоть и вьюга – к дождям и холодам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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