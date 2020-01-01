2020-01-01T16:39:38+03:00
Общество

Тюменцы на городской викторине выиграли квадрокоптер и экшн-камеру

Многочисленной группой участников оказались дети в возрасте 7-14 лет
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы на городской викторине выиграли квадрокоптер и экшн-камеруТюменцы на городской викторине выиграли квадрокоптер и экшн-камеруФото: pixabay.com
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Самые внимательные тюменцы, ставшие участниками городской краеведческой викторины, приняли участие в розыгрыше более пятидесяти подарков — от экшн-камеры до квадрокоптера.

Напомним, выставочная экспозиция «Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника», по которой проходила викторина, открылась 15 августа на Текутьевском бульваре. Она была создана на основе одноименного альбома доктора искусствоведения Натальи Сезёвой.

В основу экспозиции легли 34 планшета с репродукциями картин тюменских художников, старинными фотографиями Тюмени, изображения архитектурных памятников областного центра, увиденных разными глазами и в разное время. Дополнением к образу города стали воспоминания путешественников, побывавших в Тюмени в прошлые века.

Во время розыгрыша подарков участников встретил Дед Мороз с интересной интерактивной программой. В игры и хоровод включились не только дети, но и взрослые. Среди призов, кроме камеры и квадрокоптера, были всегда нужные флешки, портативные акустические системы, внешний жесткий диск и другие полезные гаджеты.

Добавим, что самая многочисленная из трех возрастных категорий участников оказалась в возрасте 7 — 14 лет, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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