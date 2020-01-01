2020-01-01T15:17:57+03:00
Общество

Голышмановские хирурги займутся эстетической гинекологией

Опытный доктор провела более 400 операций
Алена Кульмухаметова
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Голышмановские хирурги займутся эстетической гинекологиейГолышмановские хирурги займутся эстетической гинекологиейФото: pixabay.com
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Новое медицинское оборудование успешно освоили и применяют хирурги из областной больницы №11 поселка Голышманово.

Так, врач акушер-гинеколог Людмила Зауташвили провела более 400 операций на органах женской половой сферы.

По словам специалиста, все операции, в основном, проводятся планово и после тщательного обследования и подготовки.

Ранее Людмила Зауташвили прошла курсы повышения квалификации в Центре лапароскопии города Казани. Первую высокотехнологичную операцию сделала в марте 2016 года. С того времени гинеколог щадящим способом лечит множество серьезных женских заболеваний. Среди ее прооперированных пациенток менее трети являются жительницами Голышмановского городского округа, остальные - из Омутинского, Аромашевского и Юргинского районов.

В ближайших планах у доктора - освоение новых методик, и это будет уже эстетическая гинекология, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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