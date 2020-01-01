В Ялуторовске готовятся к 75-летию Великой Победы

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:53:46+03:00

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Конкурс на разработку эскиза памятного знака 1276-го полка 384-й стрелковой дивизии в Ялуторовске подходит к концу.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ялуторовске планируется установить памятную плиту с фамилиями жителей города, которые в годы войны служили в этом полку и дивизии.

В конкурсе участвуют все желающие без возрастных ограничений. Эскиз разрабатывается с учетом дальнейшего его воплощения. Подведение итогов конкурса состоится 10 января 2020 года.

Добавим, что из Ялуторовского райвоенкомата на поля сражений Великой Отечественной войны ушли 7 408 человек. В боях пали 2 727 местных жителей, 1 485 человек пропали без вести, 358 умерли от ран и болезней, четверо погибли в плену, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU