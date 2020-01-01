1 Янв. 2020 2020-01-01T13:19:58+03:00

В Тюмени подорожал проезд на общественном транспорте Фото: Татьяна Коркина

Горожан новость о повышенном тарифе не обрадовала

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Тюменцы, воспользовавшиеся услугами городского общественного транспорта сегодня, 1 января, были неприятно удивлены. Проезд подорожал на 1 рубль.

Так, при оплате проезда наличными деньгами тюменцам придется отдать 27 рублей, при оплате картой - 26 рублей.

О повышении тарифов с 1 января 2020 года перевозчики объявили еще пару месяцев назад, заботливо повесив информационные таблички в транспорте. В соцсетях новость о повышении проезда вызвала недовольство горожан.

«На такси дешевле будет», «транспорт переходит на газ, который стоит вдвое ниже солярки и бензина, а цены на проезд растут», «зарплаты не растут, а проезд и цены на все поднимаются» - пишут тюменцы в городских пабликах.

- Было две работы, сейчас на третью пойду, чтобы одна зп уходила на проезд и обед, - огорчается Светлана.

Напомним, последнее повышение проезда было ровно год назад – 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU