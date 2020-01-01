Тюменцев научат кататься на коньках опытные инструкторы

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:54:33+03:00

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В Тюмени несколько десятков катков, только крупных залито более десяти. Однако не все умеют кататься на коньках. Рассказываем, где горожан научат совершать пируэты на льду опытные инструкторы.

В Тюмени есть лишь несколько мест, где учат не просто стоять на коньках, а выполнять сложные элементы. Так, на катке «Прибой» берут для обучения катанию только подростков 2014, 2015 и 2016 годов.

Причем занятия постоянные, 3 раз в неделю, а для тренировок необходима медицинская справка об отсутствии противопоказаний.

Тренеры двух катков: «Юность» и «Прогресс» обучают катанию горожан от 4 до 50 лет. Причем учат не только правильно скользить, тормозить и падать, но и выполнять базовые элементы, Все занятия платные, от 3600 руб. в месяц (12 занятий) до 1600 руб. за одно индивидуальное занятие, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU