1 Янв. 2020 2020-01-01T12:39:39+03:00

Пьяный тюменец за рулем чужого такси устроил ДТП. Фото Сергея Грота из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром 1 января на улице Проезд Геологоразведчиков. Нетрезвый водитель за рулем «Яндекс.Такси» снес ограждение и врезался в выезжающий с парковки отечественный автомобиль.

Очевидцы сообщают, что нарушитель гнал с большой скоростью, за ним следовали два экипажа ДПС.

— ДТП произошло в 7:35 по вине водителя «Яндекс. Такси». Выяснилось, что такси не принадлежит водителю. Он взял ее у знакомого, чтобы прокатиться по делам. При этом у нарушителя нет водительских прав и он оказался пьян. Алкотестер показал 0,64 млг, - начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области рассказала Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Всего в новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции задержали десять нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU