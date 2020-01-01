2020-01-01T12:39:39+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец за рулем чужого такси устроил ДТП

Мужчина не имеет водительских прав
Алена Кульмухаметова
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Пьяный тюменец за рулем чужого такси устроил ДТП. Фото Сергея Грота из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"Пьяный тюменец за рулем чужого такси устроил ДТП. Фото Сергея Грота из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром 1 января на улице Проезд Геологоразведчиков. Нетрезвый водитель за рулем «Яндекс.Такси» снес ограждение и врезался в выезжающий с парковки отечественный автомобиль.

Очевидцы сообщают, что нарушитель гнал с большой скоростью, за ним следовали два экипажа ДПС.

ДТП произошло в 7:35 по вине водителя «Яндекс. Такси». Выяснилось, что такси не принадлежит водителю. Он взял ее у знакомого, чтобы прокатиться по делам. При этом у нарушителя нет водительских прав и он оказался пьян. Алкотестер показал 0,64 млг, - начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области рассказала Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Всего в новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции задержали десять нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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