Тюменцы стали меньше превышать скорость

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:01:13+03:00

Количество нарушений снизилось на 14 процентов

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Скоростной режим на автодорогах Тюменской области контролируется камерами автоматической фотовидеофиксации нарушений, а также инспекторами ДПС с помощью приборов измерения скорости.

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, в 2019 году ГИБДД региона констатировала снижение числа ДТП из-за превышения скорости почти на 14%.

За 11 месяцев минувшего года камеры фотовидеофиксации выявили почти полмиллиона правонарушений, связанных с превышением установленной скорости на дорогах, это на четверть меньше, чем годом ранее.

Автоинспекторы призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим, учитывая, что каждая пятая дорожная авария в регионе совершается из-за превышения установленной скорости. Особенно опасно превышение скорости на федеральных дорогах, характеризующихся высоким трафиком движения.

ИСТОЧНИК KP.RU