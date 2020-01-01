Пожилые студенты ишимского университета изучают литературу и иностранный язык

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:41:16+03:00

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Студенты ишимского университета третьего возраста изучают литературу и английский язык. По завершении обучения слушателям университета выдаются сертификаты.

По словам главного библиотекаря центральной библиотеки Ишима Ларисы Грековой,37 студентов преклонного возраста прошли обучение в ишимском университете третьего возраста в 2019 году. Она добавила, что в университете действуют два факультета: «Литература» и «Английский язык».

Преподаватели и студенты встречаются еженедельно, обучение проходит в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических занятий, самостоятельных работ, дистанционных форм.

По словам Ларисы Грековой, в новом 2020 году факультет английского языка переезжает на другую базу, потому что в библиотеке начинается ремонт, который перевоплотит библиотеку в модельную, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU