1 Янв. 2020 2020-01-01T08:25:47+03:00

В Казарово в 2020 году откроют новую школу Фото: pixabay.com

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В районе Казарово Тюмени завершается строительство школы. Торжественная церемония открытия учебного заведения запланирована на 1 сентября.

Здание возводится в несколько этажей и имеет общую площадь более 8 тыс. кв. метров. Школа будет состоять из учебных и общешкольных блоков, где разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. Здесь также разместится библиотека, актовый зал и столовая.

Возведение школы началось в августе 2019 года. Коробка здания будет готова весной 2020 года.

Учебное заведение укомплектуют всем необходимым, в бюджете предусмотрены средства. В настоящее время разрабатывается спецификация на комплектацию оборудования, которое потребуется для учебного процесса, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU