Тюменцам для привлечения удачи советуют прокатиться в автобусе №20

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:25:18+03:00

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Для привлечения удачи на весь 2020 год, тюменцам предлагают поискать автобус № 20. Согласно традиции, в первый день нового года обязательно нужно проехать в автобусе, номер маршрута которого совпадает с цифрами наступившего года! В этом году это маршрут № 20!

Администрация Тюмени сообщает, что тот, кто 1 января 2020 года станет пассажиром автобуса № 20, весь год будет удачлив: в автобусе всегда будут свободные места, а маршрут будет приезжать именно в тот момент, когда вы пришли на остановку.

Кондукторы «двадцатки» в первый день нового года вместе с билетами будут дарить календари и новогоднее настроение. Автобус проходит через центр города, а значит, шансы попасть на него есть у каждого! Уже 28 лет он возит пассажиров по направлению «Жд вокзал – Автобаза № 100». Протяженность маршрута 23 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU