Остатки оливье: куда тюменцам выбросить излишки праздничного застолья

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Редко у кого не остаются салаты, бутерброды и горячие блюда на следующий день после празднования Нового года. Доедать блюда праздничного стола 1 января в какой-то степени стало уже традицией.

Однако, растягивать «прошлогодние» блюда на несколько дней не стоит, есть риск получения отравления. Ведь салат, заправленный майонезом, хранится при комнатной температуре всего 6-8 часов, а если убрать его в холодильник, то не дольше 1-2 дней, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Куда выбрасывать остатки еды? Только не в городскую систему канализации, ответят коммунальщики. Предназначена она только для жидких отходов, но никак не для оливье, сельди под шубой или мандариновых кожурок.

Из-за того, что некоторые выбрасывают в унитаз салаты и другую еду, нередко возникают засоры, которые приводят к подтоплению квартир, подвалов домов, придомовых территорий. Согласно данным Водоканала, только 85-90% засоров вызваны мусором, которые пользователи смывают в унитаз, и лишь 10-15% связаны с техническим состоянием системы водоотведения.

Как рассказали в пресс-службе тюменского регоператора по обращению с ТКО «ТЭО» остатки еды относятся к категории твердых коммунальных отходов, поэтому их смело можно отправлять в обычный контейнер для мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU