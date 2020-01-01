2020-01-01T06:33:00+03:00
Общество

Погода в Тюмени 1 января 2020 года: тепло и снегопад

Ветер юго-западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 1 января 2020 года: тепло и снегопадПогода в Тюмени 1 января 2020 года: тепло и снегопадФото: pixabay.com
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Первый день нового десятилетия в Тюмени начнется с теплой погоды. Праздничный выходной можно будет провести всей семьей на горках, катке или просто погулять по городу.

По прогнозам синоптиков в среду 1 января 2020 года в Тюмени ожидается облачная погода. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -4 градусов.

Славяне верили, что в первый день года нужно отдыхать. Не стоит тяжело трудиться, иначе весь год будет тяжелым. Также 1 января наши предки смотрели на погоду: если утро теплое, то будет хороший урожай ржи. Звездная новогодняя ночь предвещает богатый урожай ягод. Если деревья покрыты инеем, то будет благополучный год для сельскохозяйственных работ. Хорошо, если в этот день идет снег – будет хороший урожай хлеба. Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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