2019-12-31T11:40:16+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с наступающим новым годом

Он вспомнил самые яркие события юбилейного для области 2019 года [видео]
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Тюменской области поздравил земляков с наступающим новым годом. Фото со страницы Александра Моора во ВКонтактеГубернатор Тюменской области поздравил земляков с наступающим новым годом. Фото со страницы Александра Моора во ВКонтакте
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Александр Моор в соцсетях поздравил жителей Тюменской области с наступающим новым годом. Свое видеообращение он начал с подведения итогов уходящего года.

- Пусть в наступающем году в вашей жизни будет больше радостных и счастливых моментов. Пусть исполнятся все ваши желания и самые заветные мечты. Пусть любовью и радостью будут согреты ваши сердца, а в душе всегда царит гармония. Здоровья, счастья и всего самого доброго вам, - сказал глава региона.

Он также добавил, что 2020 год время добрых надежд и планов. Губернатор напомнил, что уже с января наступающего года впервые в Тюменской области начнут выплачивать материнский капитал родителям первенцев.

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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