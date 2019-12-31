Губернатор Тюменской области поздравил земляков с наступающим новым годом
Александр Моор в соцсетях поздравил жителей Тюменской области с наступающим новым годом. Свое видеообращение он начал с подведения итогов уходящего года.
- Пусть в наступающем году в вашей жизни будет больше радостных и счастливых моментов. Пусть исполнятся все ваши желания и самые заветные мечты. Пусть любовью и радостью будут согреты ваши сердца, а в душе всегда царит гармония. Здоровья, счастья и всего самого доброго вам, - сказал глава региона.
Он также добавил, что 2020 год время добрых надежд и планов. Губернатор напомнил, что уже с января наступающего года впервые в Тюменской области начнут выплачивать материнский капитал родителям первенцев.
Губернатор Тюменской области поздравил земляков с новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU