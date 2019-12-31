2019-12-31T10:08:25+03:00
Общество

Александр Моор исполнил мечты юных тюменцев

В проекте «Елка желаний» участвовала вся страна
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор исполнил мечты юных тюменцев. Скрин с видеоАлександр Моор исполнил мечты юных тюменцев. Скрин с видео
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Губернатор Тюменской области Александр Моор на день стал волшебником и исполнил мечты четверых юных тюменцев, участвующих во всероссийском проекте «Елка желаний».

В преддверии нового года Дед Мороз и Снегурочка вручил желанные подарки ребятам. Так, 6-летний житель города Тюмени Савелий Фурсов мечтал побывать Олимпийском парке аттракционов в Сочи. Главный волшебник нового года вручил мальчику сертификат на поездку в Сочи летом.

А четырехлетний Михаил Прядко мечтает побывать на Кремлевской елке. Его желание обязательно сбудется. Семью мальчика уже оповестили о предстоящей поездке.

Семилетняя Ярослава Никулина получила сертификат на световой стол с песком. В ближайшие дни подарок, который выполнят на заказ, доставят Ярославе домой.

Дед Мороз побывал не только в Тюмени, но и заглянул в село Новая Заимка Заводоуковско городского округа. Девятилетний Дмитрий Токмаков попросил у «Елки желаний» синтезатор.

Каково же было удивление ребенка, когда Дед Мороз пришел и вручил ему музыкальный инструмент. Радость ребенка нельзя передать словами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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