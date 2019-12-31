2019-12-31T10:23:29+03:00
Общество

Тюменским детям в рамках акции подарили пуховики и теплые сапоги

Родители с благодарностью приняли одежду
Вадим Бегун
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Тюменским детям в рамках акции подарили пуховики и теплые сапоги. Фото - РДФ.Тюменским детям в рамках акции подарили пуховики и теплые сапоги. Фото - РДФ.
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В последнюю пятницу уходящего года в комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района были вручены новогодние подарки 20 детям из многодетных семей.

Подарки, правда, не совсем обычные. Конечно, во многих пакетах были и привычные сладости. Только к сладостям добавились красивые пуховики, зимние курточки и брюки, теплые сапоги и ботинки.

Таким образом «обогрели» детей – участников традиционной благотворительной акции «Новогодний подарок» – сотрудники Западно-Сибирского отделения №8647 ПАО Сбербанк.

Когда началось вручение подарков, волновались не только дети, но и их родители. Взрослых мучал вопрос: правильно ли указали размер, рост своего ребенка. Некоторые дети даже не знали, зачем их сюда пригласили. Ведь участие детей в этой благотворительной акции было для них сюрпризом.

Дети и родители с благодарностью приняли одежду и обувь, приобретенную незнакомыми, но очень добрыми и щедрыми людьми. А некоторые даже примеряли обновки прямо у елки. И радовались, ведь все было, что называется, впору.

Традиционная благотворительная акция «Новогодний подарок» проводится ежегодно Тюменским региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

В 2019 году ее участниками стали 210 детей из 20 территорий юга Тюменской области.

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