Дети поселка Новотарманский будут заниматься в кабинете робототехники

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-31T08:52:20+03:00

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Замечательный подарок накануне Нового года получили дети из МАУ ДО «Центр технического творчества «Юный техник» п. Новотарманский. В рамках программы «Путешествие в мир роботов» у них появился кабинет робототехники. На такие затратные проекты способны только очень серьезные и надежные партнеры, каким является для Тюменского регионального отделения Детского фонда ООО ««РН-Уватнефтегаз».

Региональное отделение признательно основному многолетнему спонсору за понимание важности реализуемых отделением программ и проектов, за финансовую поддержку, позволяющую сделать жизнь юных жителей Тюменской области более насыщенной и разнообразной.

С открытия кабинета робототехники прошло чуть более недели, но число детей, желающих в нем заниматься, растет с каждым днем. И это здорово, что еще одно очень нужное и важное направление в развитии подростков оказалось доступным на безвозмездной основе.

Остается надеяться, что после открытия нового кабинета дом детского творчества «Юный техник» покажет серьезные достижения в роботехнике, и не только в Тюменской области.