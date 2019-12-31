Детям из Тюменского района устроили зимние забавы в «Кулиге-парк»

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-31T08:02:29+03:00

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Настроение стало подниматься сразу же, как только дети и их родители разместились в современных микроавтобусах. И пусть на улице лютовал ветер, зато шел красивый новогодний снег. Дорога до парка пролетела незаметно.

Знакомство с парком началось с самой что ни на есть зимней забавы – катания с горки. Но не на санях или ледянке, а на настоящих ватрушках. К тому же, дети поднимались на самую вершину горы на фуникулерах. Для большинства участников – взрослых и детей – это был первый опыт.

Дух захватывало, когда начали спускаться вниз. Между прочим, если верить организаторам праздника, скорость, с которой скатываешься вниз, равна 60 км в час. Эта забава увлекла даже взрослых, решившихся на спуск. Что уж говорить о детях, которым было просто замечательно, они забыли о холоде, наслаждались новыми ощущениями. На этом праздник не заканчивался. В программе был горячий обед, праздничная программа от Деда Мороза и Снегурочки. Ребятишки с удовольствием водили хороводы вокруг елки, отгадывали загадки, читали стихи, пели песни. В общем, всем было весело.

Завершающим аккордом праздника стало вручение персональных подарков, о которых мечтали дети – участники благотворительной акции «Письмо Деду Морозу», организованной Тюменским региональным отделением Детского фонда в 10 раз.

Среди подарков была мягкая игрушка медведь, настольная игра «Хоккей», коньки, велосипеды, пени борд, самокат, хоккейный шлем вратаря. Самой многодетной семьей, ребенок из которой писал письмо Деду Морозу, стала семья, родители которой воспитывают 10 детей, 8 из них являются несовершеннолетними. Этой семье был вручен ноутбук, о котором так мечтал один из сыновей.

Замечательный праздник состоялся благодаря неравнодушным людям, поддержавшим благотворительную акцию: программу пребывания на базе отдыха подарил детям из Тюменского района генеральный директор базы отдыха Миренский Константин Владимирович. Затраты на приобретение подарков взяла на себя группа компаний «ЭНКО» (генеральный директор Елена Валерьевна Низамова).