Погода на 31 декабря в Тюмени: к вечеру может пойти снег
Сегодня, 31 декабря, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться снег.
Температура воздуха ночью будет минус 23–26 градусов, днем – -15, -17. Вечером станет «теплее» на 2-7 градусов. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду.
В последний день декабря почитается память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. В народе Модест считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного.
Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.
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ИСТОЧНИК KP.RU