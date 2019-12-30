«Фотоистория Тюменской области» продолжится в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-30T14:40:31+03:00

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В 2020 году продолжится сбор снимков в проект «Фотоистория Тюменской области». Такое решение было принято из-за ажиотажа и большого количества снимков, которые тюменцы каждый день загружают на сайт тюменскаяобласть.рф.

В преддверии Нового года в «Конторе пароходства» прошло праздничное мероприятие для участников конкурса. Каждый получил благодарственное письмо и приятный подарок. Организаторы объявили о продлении проекта, отметив, что он должен превратиться в сервис, действующий и дальше.

– Через какое-то время мы хотим, чтобы на сайте тюменскаяобласть.рф была возможность выбрать какое-то место и посмотреть, как оно выглядело в разное время, как развивалось. Это необычный, невероятный опыт, проект, который мы можем сделать только все вместе, – отметил директор департамента общественных связей Тюменской области Павел Белявский.

По его словам, на сегодняшний день число загруженных на сайт фотографий превысило 6000. Стойки по оцифровке снимков продолжат работать и на протяжении новогодних каникул. Он расположены в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60, 1 этаж) и ТРЦ «Гудвин» (ул. Максима Горького, 70, 1 этаж).

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ИСТОЧНИК KP.RU