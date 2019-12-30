Депутат Госдумы Иван Квитка поздравил жителей Тюменской области с Новым годом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-30T13:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственный Думы от Тюменской области Иван Квитка поздравил жителей региона с Наступающим Новым годом. Он пожелал, чтобы 2020-й год оправдал оправдания тюменцев.

– Традиционно новогодние и рождественские праздники мы встречаем в кругу семьи. Это волшебное время, наполняющее каждый дом особой радостью, создает атмосферу для теплого общения с родными и близкими людьми. Нарядная ёлка, яркие огни и бой курантов позволяют каждому поверить в чудо и загадать желания, – отметил Иван Квитка.

По словам депутата, они традиционно самые заветные: о счастье семьи, здоровье и успехах детей, о новых возможностях для реализации смелых проектов.

– Желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши ожидания, был щедрым на добрые дела и перемены к лучшему. Крепкого здоровья вам, добра и взаимопонимания, – подчеркнул Иван Квитка.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU