2019-12-30T13:59:17+03:00
Общество

Депутат Госдумы Иван Квитка поздравил жителей Тюменской области с Новым годом

Народный избранник пожелал тюменцам исполнения желаний
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Депутат Государственный Думы от Тюменской области Иван Квитка поздравил жителей региона с Наступающим Новым годом. Он пожелал, чтобы 2020-й год оправдал оправдания тюменцев.

– Традиционно новогодние и рождественские праздники мы встречаем в кругу семьи. Это волшебное время, наполняющее каждый дом особой радостью, создает атмосферу для теплого общения с родными и близкими людьми. Нарядная ёлка, яркие огни и бой курантов позволяют каждому поверить в чудо и загадать желания, – отметил Иван Квитка.

По словам депутата, они традиционно самые заветные: о счастье семьи, здоровье и успехах детей, о новых возможностях для реализации смелых проектов.

– Желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши ожидания, был щедрым на добрые дела и перемены к лучшему. Крепкого здоровья вам, добра и взаимопонимания, – подчеркнул Иван Квитка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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