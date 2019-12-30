В последний день года тюменцы потребят рекордное количество воды

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-30T13:57:33+03:00

Для местного водоканала такой объем – не предел

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В последний день уходящего года, 31 декабря, тюменцы потребят наибольшее количество воды. В обычный день Велижанская и Метелевская водоочистные станции подают в город порядка 170 тысяч кубометров воды. Завтра же ожидается увеличение этого показателя до 206 тысяч.

– Водоочистные сооружения суммарно способны подавать 296 тысяч кубометров воды в сутки. Перед праздниками специалисты провели плановый технический осмотр насосных групп, фильтров и вспомогательного оборудования. Заготовлен запас реагентов, задействованных в процессе очистки, – сообщила руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканал» Ирина Айданова.

По информации предприятия, плановых работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения на период с 31 декабря по 8 января не планируется. Однако на случай нештатных ситуаций аварийные бригады будут усилены.

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ИСТОЧНИК KP.RU