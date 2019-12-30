Тюменский бизнесмен обманул многодетную экс-супругу, чтобы не платить алименты сыновьям

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-30T12:56:17+03:00

Тюменский бизнесмен не платил алименты сыновьям. Фото - УФССП по Тюменской области.

Мужчина убедил женщину, что будет платить без участия приставов

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Тюменский предприниматель не выплачивал алименты троим сыновьям. Мужчина убедил экс-возлюбленную, что обойдется без судебных приставов. Однако это был обман.

Спустя время женщина поняла, что бывший муж не собирается помогать своим детям. Она снова обратилась к приставам, исполнительное производство было возбуждено повторно.

– Судья обязал неплательщика отдавать сыновьям половину своего заработка каждый месяц. Долг нерадивого отца за период уклонения от оплаты алиментов увеличился почти до 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что специалисты нашли счета предпринимателя и наложили на них аресты. В последующем деньги были оттуда списаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU