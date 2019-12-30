2019-12-30T13:15:40+03:00
Происшествия

Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки

Женщина разыскивает хозяев животных
Вадим Бегун
Поделиться:
Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки. Фото - Елена Миралиева.Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки. Фото - Елена Миралиева.
Изменить размер текста:

Тюменка Елена Миралиева разыскивает хозяев двух собак, которые напали на нее и ее хаски во время прогулки. Свое сообщение она опубликовала в социальных сетях.

«Сегодня ночью на хаски и меня напали два питбуля (или похожая порода). Район школы 42, корпус 2. Большая просьба, кто знает хозяев, написать в личку. Или если хозяева читают это, просьба урегулировать все до суда. Травмы что у меня, что у собаки глубоко серьезные!», – пишет женщина в местном паблике.

Фото - Елена Миралиева.

Фото - Елена Миралиева.

К посту она приложила фотографии, на которых видно, что собаки, действительно, нанесли ей довольно серьезную рану. В региональном департаменте здравоохранения отметили, что в областной клинической больнице № 2 пострадавшей была оказана вся необходимая помощь. Женщине назначено дальнейшее амбулаторное лечение.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Фотоистория Тюменской области» продолжится в 2020 году
В последний день года тюменцы потребят рекордное количество воды
Депутат Госдумы Иван Квитка поздравил жителей Тюменской области с Новым годом
Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки
Тюменский бизнесмен обманул многодетную экс-супругу, чтобы не платить алименты сыновьям
«Дети ходят в зимних куртках»: тюменцы пожаловались на холод в квартирах
Ишимские врачи спасли зрение 83-летней пациентке с глаукомой
В Тюмени из продажи изымают снюсы
В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС
В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными
Тюменские младшеклассники сегодня не пошли в школу
Стали известны причины пожара в пансионате на Олимпийской в Тюмени
Не успеем замерзнуть: в Тюмень под конец года придет потепление
Иностранные студенты устроили ДТП в центре Тюмени
Сбербанк поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Дуэт мошенников снял с карточки ялуторовчанина деньги с помощью робота
Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках
В Тюмени сдан первый дом, возведенный при финансовой поддержке Сбербанка со счетами эскроу
Погода на 30 декабря в Тюмени: день без осадков
Школьники региона знакомятся с культурным наследием Тюменской области