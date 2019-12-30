СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-30T13:15:40+03:00

Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки. Фото - Елена Миралиева.

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Тюменка Елена Миралиева разыскивает хозяев двух собак, которые напали на нее и ее хаски во время прогулки. Свое сообщение она опубликовала в социальных сетях.

«Сегодня ночью на хаски и меня напали два питбуля (или похожая порода). Район школы 42, корпус 2. Большая просьба, кто знает хозяев, написать в личку. Или если хозяева читают это, просьба урегулировать все до суда. Травмы что у меня, что у собаки глубоко серьезные!», – пишет женщина в местном паблике.

Фото - Елена Миралиева.

К посту она приложила фотографии, на которых видно, что собаки, действительно, нанесли ей довольно серьезную рану. В региональном департаменте здравоохранения отметили, что в областной клинической больнице № 2 пострадавшей была оказана вся необходимая помощь. Женщине назначено дальнейшее амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU