2019-12-30T12:18:25+03:00
Происшествия

«Дети ходят в зимних куртках»: тюменцы пожаловались на холод в квартирах

Сообщением заинтересовалась прокуратура
Вадим Бегун
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Тюменцы пожаловались на холод в квартирах. Фото - pixabay.com.Тюменцы пожаловались на холод в квартирах. Фото - pixabay.com.
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Жители дома № 7 на улице Малой Боровской жалуются на холод в квартирах. Свой крик о помощи тюменцы разместили в социальных сетях.

«Помогите! Куда обращаться? Нет отопления уже третьи сутки. Управляющая компания никак не реагирует, дома дети ходят в зимних куртках», – такое сообщение было опубликовано на днях в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Сложившейся ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура. Ведомство организовало проверки в связи с проблемами теплоснабжения в ряде домов.

– В СМИ и в группе «ЧС Тюмень» размещены сообщения о проблемах с отоплением на улице Малой Боровской, 7, улице Геологоразведчиков, 48 и улице Воровского, 33а, – сообщили в прокуратуре Тюменской области, добавив, что результатам проверок будет принято решение о внесении актов реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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