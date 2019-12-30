Ишимские врачи спасли зрение 83-летней пациентке с глаукомой

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-30T13:31:02+03:00

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Врачи Областной больницы № 4 города Ишима спасли пожилую пациентку, которая страдала от глаукомы более 10 лет. К тому же старушку мучили постоянные головные боли.

По информации медиков, 83-летней ишимке один глаз оперировали в Тюмени, однако на втором глазу капли перестали снижать давление, поэтому ее направили на операцию.

– В последнее время я испытывала сильные головные боли. После операции их не стало, очень рада, что операция прошла успешно. Сегодня пригласили на осмотр. Врач очень внимательный, переживает за каждого пациента. Всю операцию беседовал со мной, рассказывал, как проходит операция, что он делает, – рассказала Галина Ивановна.

Заведующий офтальмологическим отделением больницы Антон Чудин сообщил, что большинству пациентов уже не помогает медикаментозная терапия. По его мнению, очень важно раннее выявление патологического процесса в условиях поликлиники, чтобы пациент полностью не ослеп. Острота зрения напрямую зависит от того, на какой стадии человек обратился за помощью, заявляет врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU