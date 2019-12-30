2019-12-30T08:48:05+03:00
Общество

Не успеем замерзнуть: в Тюмень под конец года придет потепление

Уже завтра ртуть в термометре устремится вверх
Вадим Бегун
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В Тюмень под конец года придет потепление.В Тюмень под конец года придет потепление.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмень под конец года придет существенное потепление. Никакие тридцатиградусные морозы, которые прогнозировали синоптики несколько недель назад, не ожидаются.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, потепление в областном центре грядет уже завтра, 31 декабря. Если сегодня ночью столбики термометра будут показывать минус тридцать, то на следующий день днем ожидается всего 9 градусов ниже нуля.

Кстати, начиная с завтрашнего дня, в городе будет идти снег. Правда, и ветер при этом усилится – до восьми метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Однако в пятницу он уже утихнет.

В среду и четверг ожидается около 4–5 градусов ниже нуля. В пятницу в областной центр придет похолодание – до минус 18 градусов. Однако оно кратковременное – всего на один день. В субботу пойдет снег, и температура воздуха поднимется до 12 градусов со знаком минус. Следующая неделя начнется с пятиградусных морозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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