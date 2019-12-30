Сбербанк поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-30T07:41:17+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2020 годом и сообщает о режиме работы своих офисов в праздничные дни.

31 декабря в офисах банка – предпраздничный день, рабочий день офисов сокращен на час.

1-3 января - нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

4 января с 9.00 до 17.00 работает дежурный офис по адресу г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 1/1.

5-7 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

8 января в Тюмени работает 21 дежурный офис по следующим адресам:

ул. Беляева, 35, корп.1/2 c 9.00 до 19.00

ул. Казачьи Луга, 1/2 с 10.00 до 19.00

ул. Мориса Тореза, 1/1 с 10.00 до 19.00

ул. 50 лет Октября, 3/6 с 10.00 до 19.00

ул. Пермякова, 39 с 9.00 до 18.00

ул. Федюнинского, 67 с 10.00 до 19.00

ул. Пермякова, 46 с 10.00 до 19.00

ул. Кирова, 35/1 c 9.00 до 19.00

ул. Республики, 133 с 10.00 до 19.00

ул. Ватутина, 55/3 с 9.00 до 18.00

ул. Мельникайте, 135 с 9.00 до 18.00

ул. Московский тракт, 118 с 9.00 до 19.00

ул. Червишевский тракт, 19 с 9.00 до 19.00

ул. Моторостроителей, 5 с 9.00 до 19.00

ул. 8 Марта, 2/16 с 10.00 до 19.00

ул. Мельникайте с 9.00 до 18.00

ул. Широтная, 171 с 9.00 до 19.00

ул. Пермякова, 63/1 с 9.00 до 19.00

ул. Газовиков, 43/1 с 9.30 до 19.00

ул. Ямская, 75/1 с 9.00 до 19.00

ул. Рижская, 61 с 9.00 до 18.00

8 января в Ишиме работают 3 офиса:

ул. Малая Садовая, 76 с 8.30 до 18.00

ул. Карла Маркса, 62/1 с 8.30 до 18.00

ул. Советская, 36 с 8.30 до 17.30

8 января в Тобольске работают 2 офиса:

ул. Ремезова, 124 c 8.30 до 19.00

4 микрорайон, 24/2 с 8.30 до 19.00

8 января в Ялуторовске работают 2 офиса:

ул. Скворцова-Степанова, 21/2А c 8.30 до 17.30

ул. Свободы, 59/15 с 8.30 до 18.00

8 января в Заводоуковске работает 1 офис:

ул. Глазуновская, 1 с 8.30 до 18.30

8 января также офисы будут работать в населенных пунктах:

с. Нижняя Тавда ул. Мира, 4 с 9.00 до 17.15

с. Ярково ул. Ленина, 107 с 8.00 до 17.00

р.п. Винзили ул. Гагарина, 3А с 9.00 до 18.00

с. Абатское ул. Ленина, 26 с 8.10 до 16.30

с. Исетское ул. Горького, 3 с 8.00 до 16.15

с. Омутинское ул. Первомайская, 81 с 8.00 до 17.00

р.п. Голышманово ул. Садовая, 82 с 8.00 до 17.00

с. Вагай ул. Крупской, 23/1 с 8.00 до 16.30

- Несмотря на праздники и выходные дни клиенты Сбербанка круглосуточно могут пользоваться услугами дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк». Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробное расписание офисов по обслуживанию физических лиц, работающих в праздничные, дни можно узнать на сайте www.sberbank.ru или контактном центре, позвонив по номеру телефона 8-800 - 555-555-0.

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