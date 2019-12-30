Дуэт мошенников снял с карточки ялуторовчанина деньги с помощью робота
В ялуторовскую полицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал следователю, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.
– Звонивший обратился к ялуторовчанину по имени, также он знал некоторые цифры его банковской карты. Сообщив о попытки снятия со счета денег, мнимый сотрудник передал трубку начальнику службы безопасности, который напомнил потерпевшему о том, что данные своей карты нельзя никому сообщать, даже им, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Мошенники все же заставили сообщить ялуторовчанина коды, он их сообщил в СМС-сообщении якобы роботу. После выполнения условий представителей банковской организации с его счета исчезли более 33 тысяч рублей.
По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU