2019-12-30T07:28:10+03:00
Спорт

Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках

Катки востребованы даже среди пожилых людей
Вадим Бегун
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Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках. Фото - департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области.Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках. Фото - департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области.
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В новогодние каникулы пожилые тюменцы смогут покататься на крытом катке ДЮСШ «Прибой». Она располагается на проспекте Борцов Октября, 2а, строение 1.

– В зимний период катки очень востребованы. Катание на коньках не только дарит отличное настроение, оно благотворно действует на здоровье, улучшает осанку, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

Стоит отметить, что при предъявлении пенсионного удостоверения со 2 по 7 января бесплатными будут вход на лед и прокат коньков с 15.00 до 17.00 и с 17.00 до 19.00.

Напомним, что этой зимой в Тюмени залиты 119 катков и ледовых площадок, в том числе и бесплатных (на базе учебных заведений и детско-юношеских учреждений).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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