2019-12-30T07:24:45+03:00
Общество

В Тюмени сдан первый дом, возведенный при финансовой поддержке Сбербанка со счетами эскроу

Вадим Бегун
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Фото - Сбербанк.Фото - Сбербанк.
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В Тюмени введен в эксплуатацию первый жилой дом «На Малиновского», построенный при финансовой поддержке Западно-Сибирского отделения Сбербанка с использованием счетов эскроу. Проектное финансирование на сумму 300 млн рублей банк предоставил компании ООО «Специализированный застройщик «ЗвездаИнвест» в мае текущего года. Все 128 квартир были проданы с применением счетов эскроу, открытыми в Сбербанке.

– Застройщик «ЗвездаИнвест» первым в Тюмени прошел все этапы проектного финансирования со счетами эскроу, и мы, безусловно, этому рады. Строительство дома началось в феврале и завершилось ранее обещанного срока. Денежные средства покупателей будут перечислены застройщику после первого оформления права собственности, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В настоящий момент Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансирует 24 строительных объекта недвижимости с применением счетов эскроу. С начала 2019 года в Сбербанке было открыто более 1700 счетов эскроу покупателей жилой недвижимости.

– Для нас работа по проектному финансированию и счетам эскроу стала первым опытом, и довольно успешным. На данный момент освоено 99,6 процента кредита, дом «На Малиновского» введен в эксплуатацию, поставлен на кадастр, жильцам выданы ключи, и все это за период меньше года. В скором времени мы ожидаем регистрацию прав собственности и раскрытие счетов эскроу, – прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Специализированный застройщик «Звезда» Сергей Харциенко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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