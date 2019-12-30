2019-12-30T07:19:35+03:00
Общество

Погода на 30 декабря в Тюмени: день без осадков

Солнца в этот день также не будет
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня без осадков.В Тюмени сегодня без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 декабря, в Тюмени на небе не будет ни облачка. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 22–23 градуса, днем станет морознее на три градуса. Вечером температура не изменится. В этот день будет дуть северный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память пророка Даниила и трех отроков – Анания, Азария и Мисаила. В народе говорили, что «Ананий декабрь поторапливает». По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды. В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, огонь, потемь, постращай стужу…». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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