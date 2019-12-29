2019-12-29T19:49:05+03:00
Происшествия

Почти 50 спасателей тушат крупный пожар в Червишево

В результате возгорания никто из людей не пострадал
Марина Васильева
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Сообщение на пульт дежурного поступило в 17:52. Фото очевидца.Сообщение на пульт дежурного поступило в 17:52. Фото очевидца.
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Крупный пожар сегодня вечером случился в селе Червишево Тюменской области. Горело здание магазина на улице Строителей, 6. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 17.52. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что идет дым со второго этажа здания, –сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Там добавили, что на 18.12 к ликвидации возгорания были привлечены 17 единиц техники и 47 человек личного состава.

По сообщениям очевидцев, пожар возник в крупном магазине Червишево под названием «Бабье лето». На данный момент пожарные всё еще борются с огнем.

Торговый комплекс состоит из двух пристроев. Возгорание началось в первом, там горела крыша, а затем огонь перекинулся на второе строение, – рассказал местный житель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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