Почти 50 спасателей тушат крупный пожар в Червишево
Крупный пожар сегодня вечером случился в селе Червишево Тюменской области. Горело здание магазина на улице Строителей, 6. Погибших и пострадавших нет.
– Сообщение на пульт дежурного поступило в 17.52. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что идет дым со второго этажа здания, –сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Там добавили, что на 18.12 к ликвидации возгорания были привлечены 17 единиц техники и 47 человек личного состава.
По сообщениям очевидцев, пожар возник в крупном магазине Червишево под названием «Бабье лето». На данный момент пожарные всё еще борются с огнем.
– Торговый комплекс состоит из двух пристроев. Возгорание началось в первом, там горела крыша, а затем огонь перекинулся на второе строение, – рассказал местный житель.
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ИСТОЧНИК KP.RU