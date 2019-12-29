Тюменские команды КВН выступят на фестивале в Сочи

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-29T16:13:16+03:00

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Тюменскую область на 31-м фестивале «КиВиН-2020» представят две команды. Состязание веселых и находчивых пройдет в Сочи с 12 по 25 января.

На фестиваль уже зарегистрировано более 550 команд. Среди них команды из большой Тюменской области. Тюмень представят команды: «Сделано в Сибири», «Праздник», «Русь», «ЗапСиб». От ХМАО выступят: «Бесславные» из Сургута, «Сборная ЮГУ» из Ханты-Мансийска, «Вероника» из Нижневартовска, «Хор с Уральских гор» из Кондинского района, сборная «Газпром трансгаз Югорска» и «Трое в НасТрое» из Югорска, «Балаганчик» из Салыма.

От ЯНАО пока зарегистрирована одна команда – «ИП Бондарев» из Надыма. Кроме того, в списке команда Кургана и Тюмени «Джентльмены удачи, проект «Комик в деревне». Но регистрация участников еще продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU