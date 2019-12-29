2019-12-29T11:48:06+03:00
Общество

Тюменская команда сыграет со знатоками в финале «Что? Где? Когда?»

Прямой эфир на первом канале покажут 29 декабря в 21.45
Марина Васильева
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Молодая команда тюменца Ивана Жаркевича станет участником финальный игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда». Она пройдет 29 декабря. Прямой эфир на Первом канале покажут в 21.45 часов.

Молодая команда впервые стала участником игр клуба в мае 2018 года, передает Вслух.ру. Но достаточно быстро взлетела. В осенней серии команда Жаркевича обыграла телезрителей со счетом 6:0. Как сказал ведущий Борис Крюк, это второй подобный результат за 44-летнюю историю клуба. В зимней серии команда победила со счетом 6:2.

Капитан команды Иван Жаркевич. Он ыпускник Тюменского государственного университета, работает менеджером. Он и его игроки считают, что главная их задача абстрагироваться от двух прошедших побед, играть «с чистого листа» и учитывать совершенные ошибки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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