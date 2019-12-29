2019-12-29T11:19:30+03:00
Происшествия

Тюменские полицейские напоминают горожанам о новогодних уловках мошенников

У злоумышленников существуют свои праздничные схемы
Марина Васильева
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В канун Нового года активизируются не только продавцы различных магазинов, но и мошенники. Причем праздничные схемы остаются традиционными уже не первый год, а количество попавшихся на крючок не уменьшается. В канун праздников жителям Тюменской области напомнили об основных новогодних уловках.

Прежде всего тюменцам рекомендуют быть осторожными при получении поздравлений на электронную почту, сообщает «Тюменская область сегодня». Если отправители неизвестны, а в письме находится ссылка, высока вероятность взлома данных и паролей пользователей. Это же касается социальных сетей и интернет-банка.

Кроме того, перед Новым годом растет число фирм-однодневок. Часто они предлагают услуги Деда Мороза и Снегурочки с вызовом на дом, но, получив полную предоплату, исчезают. Чаще всего в зоне риска оказываются пенсионеры. Они всегда наиболее уязвимы.

Жителям Тюменской области нужно предупредить своих близких. В новогодние дни появляется много сообщений о новогодних денежных подарках якобы от государства. Это могут быть и компенсации за неиспользованные льготы, за отсутствие больничных и даже за недоплаченную пенсию, – отмечают правозащитники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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