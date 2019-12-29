Тюменцам дали советы, как дольше сохранить живую елку

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-29T09:54:47+03:00

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К Новому году многие тюменцы предпочитают покупать натуральные деревья. Они создают новогоднее настроение и наполняют дом приятным ароматом.

При этом стоят срубленные деревья не так долго. Рекордсменка в этом плане пихта. Она сможет простоять до двух недель. Чуть меньше будет радовать сосна. Дерево осыпается через 10-12 дней. Раньше всех свои иголки начинает терять ель. Она простоит не более 4-6 суток.

- Все зависит от температуры воздуха в помещении, влажности и дополнительных подпитках. Если вы правильно выбрали новогоднее дерево, на нем нет серых или желтых иголок, грибка на стволе, то можно попробовать «продлить ей жизнь», - отмечает биолог Виталий Смолов.

Он советует, отодвинуть елку подальше от батареи и других отопительных приборов. Срез ствола можно погрузить в воду, которую предварительно чуть-чуть подкислить. Можно использовать немного лимонной кислоты, уксуса или таблетку аспирина. Вместо крестовины можно поставить дерево в ведро с влажным песком.

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ИСТОЧНИК KP.RU