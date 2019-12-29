Клуб средневекового боя FALCATA приглашает тюменцев на занятия

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-29T08:25:22+03:00

Сегодня он объединяет около 20 тюменских рыцарей

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В Тюмени продолжает свою работ клуб средневекового боя FALCATA. Его создали год назад 20 тюменских рыцарей, которые решили объединиться.

За первый год совместной работы мужчины от 19 до 39 лет выезжали на соревнования в Екатеринбург, Москву, республику Казахстан как Тюменское отделение Конфедерации Госпитальеров, передает «Тюменская линия».

По словам основателя и председателя клуба Сергея Шастунова, аналогичных клубов Тюмени нет. Начать занятия здесь могут все, кто в детстве мечтал о доспехах, хочет владеть мечом и участвовать в рыцарских турнирах.

Главная цель в таких схватках – положить противника, как только рыцарь касается земли третьей точкой опоры – он выбывает. Большое внимание уделяется и костюмам. Они должны соответствовать заявленным временным рамкам, его элементы не должны быть из разных веков.

Что касается самих турниров, что какая-то специальная физическая подготовка для занятий не требуется, главное – желание заниматься. Тренировки включают в себя растяжку, кроссфит, тяжелую атлетику, элементы из различных боевых искусств.

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ИСТОЧНИК KP.RU