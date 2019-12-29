2019-12-29T06:59:59+03:00
Общество

Погода в Тюмени 29 декабря: ожидается ясный и прохладный день

Температура воздуха днем составит -15 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 29 декабря, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный снег.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют восточный, северо-восточный ветер со скоростью 611 м/сек. Температура ночью составит -15...-20 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до -20...-25 градусов. Днем будет -12...-17 градусов, местами -17...-22 градуса.

В Тюмени на смену пасмурному утру придет ясный день. Облаков на небе не будет до самого вечера. Температура воздуха днем составит -15 градусов. Ночью похолодает до -27 градусов.

В народном календаре 29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Предки отмечали, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «Аггей, иней сей», «Если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным».

Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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