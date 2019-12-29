2019-12-29T07:02:14+03:00
Общество

Соблюдение правил перевозки детей проверят в Тюменской области

В этом году снизилось число ДТП с участием маленьких тюменцев
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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Тюменская Гостоавинспекция в преддверии Нового года усилила контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях. В праздничные дни трафик перевозок с участием юных пассажиров увеличивается. Задача проверок обеспечить их дорожную безопасность.

Как отмечают автоинспекторы, число ДТП с участием детей-пассажиров в Тюменской области в этом году снижается. Всего зарегистрировано более двухсот таких аварий.

Каждый двадцатый ребенок, попавший в ДТП в автомобиле, перевозился без детского удерживающего устройства, – сообщает Госавтоинспекция, добавляя, что с начала года наряды ДПС выявили более восьми с половиной тысяч нарушений правил перевозки детей.

В этой связи в период каникул наряды ДПС будут контролировать законность детских перевозок у мест массовых мероприятий, зон зимнего отдыха, горок, учреждений культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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